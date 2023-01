Samp, assemblea nulla per assenza Ferrero ma c'è Barnaba

GENOVA, 05 GEN - L'assenza dell'azionista di maggioranza, cioè la famiglia Ferrero, annunciata ieri ha annullato la possibilità che oggi l'assemblea degli azionisti della Sampdoria potesse essere determinante sull'aumento di capitale fino a 50 milioni di euro atteso dal cda. Se ne riparlerà forse martedì, quando è prevista la seconda convocazione, anche se non è escluso che possa slittare ulteriormente e che l'azionista di maggioranza faccia 'scivolare' l'assemblea alla terza o quarta convocazione. Ma sicuramente non è passata inosservata la presenza oggi di Alessandro Barnaba, titolare del fondo Merlyn Partners, che ha partecipato in qualità di piccolo azionista e può essere stata l'occasione per parlare col Cda. Di certo il fondo a fine dicembre aveva ritirato la sua proposta di aumento di capitale, 30 milioni, più altri 20 da inserire nelle casse non essendo stato abbattuto il capitale sociale ma nello stesso aveva fatto passo indietro restando però alla finestra. Aspettando la mossa di Massimo Ferrero che sta lavorando per trovare quei 30 milioni attraverso l'intervento di Banca Sistema, intermediario rispetto al prestito da parte di un fondo che avrebbe però in pegno le azioni della società ligure. Secondo quanto appreso durante la riunione, ancora in corso, del cda del club sarebbe stato fatto il nome di un altro fondo interessato: si tratterebbe di Star Capital sgr di Milano.

