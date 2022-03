Samp: Damsgaard torna a Bogliasco dopo 3 mesi

Mikkel Damsgaard è tornato nel quartiere generale della Sampdoria a Bogliasco dopo un'assenza lunga oltre tre mesi. L'esterno da prima di Natale era in Danimarca per proseguire il suo recupero a causa di un'infiammazione al ginocchio destro che gli ha fatto perdere tutta la stagione collezionando appena sette presenze in tutto il campionato. Adesso ha iniziato i test propedeutici per riprendere il lavoro sul campo. Il ragazzo, lavorando duramente, coltiva la speranza di fare qualche minuto entro la fine della stagione. Ma nessuno, tantomeno Giampaolo, vuole mettergli pressione. "Sarà valutato, clinicamente e atleticamente, settimana per settimana. È già fondamentale aver trovato le coordinate giuste per riportarlo in campo, ora non bisogna aver fretta", fa sapere la Sampdoria.

