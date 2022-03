Samp, mini abbonamenti per gare al Ferraris

GENOVA, 01 MAR - Prima della fine del campionato sono ancora cinque le gare casalinghe al Ferraris con la Sampdoria che vuole riavvicinarsi sempre di più ai suoi tifosi in questo rush finale: cosi nasce l'idea dei mini abbonamenti per i distinti (dove ci sarebbe un risparmio di 12 euro a tagliando in ogni singola gara), tribuna inferiore e tribuna d'onore. Nel pacchetto c'è anche il derby col Genoa in programma alla 35^ giornata: le altre gare sono quelle con Juventus, Roma, Salernitana e Fiorentina dopo la stracittadina. Una promozione per riempire sempre di più lo stadio in un momento decisivo nella corsa salvezza della Sampdoria.

