SIVIGLIA, 06 OTT - Jorge Sampaoli è il nuovo allenatore del Siviglia, dove prende il posto dell'esonerato Julen Lopetegui. Lo ha reso noto il club andaluso precisando che l'ex ct dell'Argentina ha firmato un contratto fino al 30 giugno del 2024. Per Sampaoli si tratta di un ritorno al Siviglia, in quanto aveva già guidato la squadra biancorossa dal luglio del 2016 al maggio del 2017, quando si era dimesso per andare ad allenare la nazionale 'Albiceleste'. Era inattivo dall'estate scorsa, dopo che aveva lasciato l'Olympique Marsiglia.

