Sampdoria: annata record per ricavi da sponsor, quasi 9,5 mln

GENOVA, 16 GIU - La salvezza sul campo va di pari passo con quella della società in casa Sampdoria. Mentre si lavora per trovare acquirenti, con alcune trattative in corso, dal club blucerchiato arrivano i dati commerciali dell'ultima stagione svelati durante il Workshop con gli sponsor al Golf Club Rapallo. "Il bilancio è sorprendente - ha spiegato il responsabile marketing dei blucerchiati, Marco Caroli -: ci aspettavamo un calo viste le sofferenze delle aziende in seguito alla pandemia e invece come Samp non solo abbiamo 'tenuto botta' ma questo è risultato uno degli anni, dal punto di vista dei ricavi, tra i più importanti. Questo ci rendere orgogliosi da una parte e dall'altra dimostra che il marchio Sampdoria piace, attrae e coinvolge". "Abbiamo aumentato il valore delle sponsorizzazioni arrivando a ricavi di quasi 9,5 milioni quando l'anno scorso ci eravamo fermati a poco più di otto e questo è un risultato notevole in un momento complicato. Ad esempio quest'anno abbiamo venduto tutti gli sponsor di maglia e questo incide per due milioni". Maglia che per la prima volta negli ultimi vent'anni è andata esaurita in negozio. "Da quando sono qui, era il 2003, non mi era mai successo - ha ammesso Caroli -. La più venduta è sempre quella di Quagliarella ma quest'anno, specie dopo il rigore parato nel derby, c'è stata una grandissima richiesta per quella di Audero".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA