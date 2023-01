Sampdoria: dopo Empoli conta presunti torti arbitrali

GENOVA, 17 GEN - L'annullamento del gol del pareggio a Empoli, che ha portato il presidente, Marco Lanna, ad arrabbiarsi dopo la partita e a dire "se vogliono mandarci in B ce lo dicano", si aggiunge secondo la Sampdoria ad altri errori arbitrali. "C'è rabbia perché i ragazzi si stanno impegnando e vedere vanificato il lavoro da una decisione discutibile, mi dispiace tanto" ha aggiunto Lanna. Il 'dossier' contiene diversi episodi a partire dal gol annullato a Caputo alla prima giornata con l'Atalanta, match poi vinto 2-0 dai bergamaschi. Quindi la mancata espulsione di Mazzocchi a Salerno con i granata in vantaggio 2-0. Nella lista anche il mancato rigore dopo l'atterramento di Quagliarella da parte di Marusic con la Lazio (1-1 il risultato finale). E infine contro il Milan, dove la Samp aveva perso 2-1 al Ferraris: sul taccuino anche qui c'è un penalty non dato per l'intervento di Kjaer su Sabiri. Negativo anche il bilancio dei rigori concessi, nessuno a fronte di quelli subiti, ben sei, record che condivide con la Salernitana.

