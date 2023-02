Sampdoria: ecco Oikonomou, sarà già disponibile per domani

GENOVA, 17 FEB - Marios Oikonomou, difensore greco svincolato dal Copenaghen , è un nuovo giocatore della Sampdoria. Lo ha annunciato il club blucerchiato con il quale il difensore si è allenato oggi a Bogliasco tanto che domani sarà tra i convocati per l'anticipo con il Bologna delle 15 al Ferraris. Oikonomou, classe '92, ha già giocato in Italia vestendo le maglie di Cagliari, Bologna (per tre stagioni), Spal e Bari prima di proseguire la carriera in patria all'Aek Atene e quindi in Danimarca al Copenaghen squadra con cui ha vinto il titolo danese nello scorso campionato, alla Sampdoria vestirà la maglia numero 5.

