Sampdoria: ottimismo Stankovic, 'vedo la luce'

ROMA, 08 OTT - "Io mi adatto al momento, ho cambiato modulo e i ragazzi hanno risposto bene: vedo la luce. Io cercherò di stare vicino alla squadra, in qualsiasi momento della stagione in ogni caso. Partecipo con la squadra, voglio gioire e soffrire con loro. Dobbiamo migliorare in tanti punti, soprattutto dal punto di vista atletico". Così Dejan Stankovic, dai microfoni di Sky Sport, commenta il pari della sua nuova squadra,, la Sampdoria, sul campo del Bologna del suo ex compagno nell'Inter Thiago Motta. "Mi sento un privilegiato a fortunato ad allenare in Serie A - dice ancora Stankovic -. Nella vita ci vogliono degli obiettivi: con la Stella Rossa era vincere il campionato, qui per salvarmi. Non sono venuto qui per i punti ma per la Samp che è un grande club". Ma qual è la sua idea di gioco? "Innanzitutto voglio riportare fiducia nei ragazzi, ho avuto un solo giorno per capire come stesse il gruppo - risponde -. Adesso avrò altri giorni per conoscerci e schierare il miglior undici con la Roma, parte tutto da zero". A quale tecnico si ispira? "Ho avuto tanti ottimi allenatori, non li copio ma prendo il meglio da loro. Mi hanno insegnato a vincere, non posso spiegare a ragazzi di 30 anni come giocare a calcio".

