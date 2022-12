Sampdoria: pronta l' offerta di Merlyn Partners

GENOVA, 06 DIC - Tecnicamente si chiama manifestazione d'interesse, semplicemente significa che il Merlyn Partners è pronto a fare un'offerta per acquistare la Sampdoria. Dopo aver visionato i bilanci e aver dialogato per diverse settimane con l'advisor Lazard, il fondo statunitense è partito per l'assalto decisivo, col manager Alessandro Barnaba che vuole rilevare la maggioranza della società ligure che versa in gravi difficoltà economiche. Adesso c'è la tappa fondamentale del 14 dicembre con l'assemblea degli azionisti della Sampdoria dove il cda ha chiesto l'aumento di capitale all'azionista di maggioranza, cioè la famiglia Ferrero. Ma a questo punto prima di quella scadenza dovrebbe arrivare la proposta del fondo USA che potrebbe essere però al ribasso rispetto ai 40 milioni che sarebbero il prezzo minimo per acquistare la Sampdoria.

