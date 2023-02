Sampdoria: Rischia di saltare l'assemblea degli azionisti

GENOVA, 01 FEB - Ancora un nulla di fatto, non c'è ancora l'ufficialità ma dovrebbe andare deserta anche la prossima assemblea degli azionisti della Sampdoria in programma. E' l'ultima, ma nelle precedenti occasioni era arrivato il giorno prima la nota ufficiale della società in cui si spiegava che l'azionista di maggioranza, cioè la famiglia Ferrero, non si sarebbe presentato. L'appuntamento è fissato nella sede del club ligure alle 15 ma come detto sembra difficilissimo che Massimo Ferrero si presenti per portare a compimento l'aumento di capitale fino a 50 milioni di euro così come è previsto nell'ordine di giorno. Nulla vieta che si possa riconvocare a breve una nuova assemblea, ma servono tempi tecnici e dunque si andrebbe quasi a ridosso del 16 febbraio quando la Sampdoria dovrà saldare pendenze economiche, comprese le ultime tre mensilità degli stipendi, per una cifra superiore ai 10 milioni di euro. Per questa ragione il Cda per arrivare puntuale a questa scadenza nei giorni scorsi si era mosso con le banche per chiedere ancora liquidità, il primo contatto con Banca Sistema era stato positivo ma si sta lavorando per concludere positivamente questo aspetto. E adesso si aspetta il via libera della Camera di Commercio di Genova per la composizione negoziata dello stato di crisi con la nomina di un esperto che affiancherà il cda nei prossimi mesi, una procedura che allontana l'ipotesi fallimento

