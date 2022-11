Sampdoria: Stankovic, se sono io il problema, mi tolgo

ROMA, 09 NOV - "Sono pronto a fare qualsiasi cosa, non ho problemi a metterci la faccia. Sono felicissimo di essere in Serie A con la Sampdoria: mi sento privilegiato di poter lavorare in questo campionato. Ma se io sono il problema, mi tolgo". Dai microfoni di Sky Sport, il tecnico della Sampdoria Dejan Stankovic parla del momento della squadra e della sconfitta di oggi con il Torino. "Non ho contro nessuno, ma sono io contro me stesso - dice ancora Stankovic -: non voglio polemiche perché sabato ci aspetta una partita importante (contro il Lecce ndr) per questa maglia, per il club e per i tifosi. Cercherò di isolare la squadra e di prepararla al massimo per rispondere con orgoglio". "Sembra che tutti abbiamo una tonnellata sulle spalle, in certe situazioni andiamo in confusione per fretta e frenesia - conclude -. Con uno o due risultati positivi avremo più tranquillità, siamo tutti in discussione: io per primo".

