Sampdoria: stop di quattro mesi per De Luca

GENOVA, 20 AGO - Brutta tegola per la Sampdoria che dovrà rinunciare per almeno 4 mesi al giocatore Manuel De Luca. Gli accertamenti a cui è stato sottoposto hanno evidenziato "la rottura meniscale esterna del ginocchio sinistro. L'attaccante sarà sottoposto nei prossimi giorni a intervento chirurgico" ha scritto la società blucerchiata in una nota. Adesso si profila un problema sul mercato con la necessità di intervenire per il club ligure visto che in attacco al momento ci sono Caputo, Gabbiadini e Quagliarella. L'idea è quella di trovare un profilo giovane che possa completare il reparto.

