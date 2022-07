Sampdoria: Thorsby riflette su dire sì alla Salernitana

GENOVA, 06 LUG - Sempre più lontano dalla Sampdoria il centrocampista norvegese Morten Thorsby, diventato oggetto del desiderio della Salernitana che sarebbe pronta ad assecondare la richiesta del club ligure che vuole circa 9 milioni per il cartellino del giocatore. Oggi nuovo incontro a Milano anche se Thorsby non sarebbe ancora convinto e potrebbe invece scegliere una destinazione diversa, visto che piace molto in Bundesliga. Intanto nel giorno del raduno con i tamponi a squadra e staff tecnico, si sta profilando un'operazione col Pisa con l'arrivo in blucerchiato a titolo definitivo del difensore centrale Leverbe mentre in Toscana andrebbero gli attaccanti Torregrossa e De Luca. Domani mattina test per la squadra a Bogliasco mentre nel pomeriggio primo allenamento.

