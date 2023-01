MILANO, 25 GEN - "Lo stadio di San Siro? Ma perché non pensare che resti all'Inter e il Milan vada a costruire un nuovo stadio per esempio a Sesto?". Lo scrive su Twitter Letizia Moratti, candidata civica alle regionali in Lombardia con il sostegno del Terzo polo.

