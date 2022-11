San Siro: Pillon, serve nuovo stadio ma dividono soluzioni

MILANO, 18 NOV - "Ci si divide su cosa fare, sulle soluzioni, ma c'è un generale consenso sul fatto che i club abbiano bisogno di uno stadio di proprietà e moderno. E' emerso quanto sia necessario intervenire e che le squadre siano legittimate a chiedere una riqualificazione perché c'è un reale bisogno": lo dice il coordinatore del dibattito pubblico Andrea Pillon a margine della presentazione della relazione finale del dibattito su San Siro. Un resoconto inviato in mattinata a Milan e Inter e al Comune di Milano. "Ora i proponenti - spiega Pillon - hanno 60 giorni di tempo per presentare un dossier di progetto". Già la prossima settimana, il 24 novembre, Pillon presenterà la relazione in commissione consigliare. Dal confronto pubblico, però, emerge la consapevolezza che sia necessario intervenire sullo stadio e riqualificare l'area circostante "nonostante resti un sentimento verso il Meazza". Allo stesso tempo però "ci si divide sulle soluzioni da adottare. Spaventa la gestione dei cantieri e i cittadini chiedano venga risolta la questione del verde e la vicinanza delle case", spiega il coordinatore.

