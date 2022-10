San Siro: Sala, dibattito pubblico ponga fine a discussione

MILANO, 11 OTT - "Io conto molto sul dibattito pubblico perché può ridare ordine alla discussione, permettere a tutti di intervenire e deve porre la parola fine alla discussione" sulla realizzazione del nuovo stadio. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo all'evento 'Partecipazione alla polis: tra mito e realtà' dove ha parlato del dibattito da poco partito in città sulla realizzazione del nuovo impianto da parte di Inter e Milan. "Bisogna porre fine a questa discussione con il fatto che la giunta darà il suo consenso al progetto. Seguiranno poi due cose importanti, il progetto esecutivo e la conferenza dei servizi a livello regionale perchè lì ci sarà anche una parte commerciale - ha aggiunto - . Poi si andrà in Consiglio comunale che aveva già dato la sua opinione e prenderà di nuovo la sua decisione". Infine il sindaco ha parlato della possibilità concessa dallo statuto del Comune ai cittadini che possono chiedere l'indizione di un referendum anche per abrogare le decisioni prese da giunta e consiglio comunale. "Il ricorso ad un referendum è un caso estremo, io spero che il dibattito pubblico sia alternativo ad un referendum - ha concluso - perché altrimenti prederebbe significato questo dibattito. Io sono positivo su questo passaggio e credo sia necessario e utile per noi".

