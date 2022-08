Sané del Bayern Monaco è nel mirino del Manchester United

ROMA, 07 AGO - Il Manchester United non ha ancora completato la rosa, nell'attesa dell'esordio in Premier League. I 'Red Devils', secondo quanto pubblica il Mirror, vogliono puntare sull'attaccante Leroy Sané, 26 anni, in forza al Bayern Monaco. Sané ha già giocato a Manchester, ma con la maglia del City allenato da Pep Guardiola. Sané sarebbe l'alternativa ad Antony, il cui cartellino continua a essere ritenuto troppo costoso. Il giocatore attualmente è in forza all'Ajax.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA