Sané si ferma, a rischio i Mondiali in Qatar

ROMA, 17 OTT - Il Bayern Monaco rischia di perdere Leroy Sané per un po'. Anche il ct della Germania, Hans-Dieter Flick, peraltro già allenatore della squadra più titolata della Bundesliga, trema in vista dei Mondiali in Qatar che scatteranno a metà novembre. L'attaccante, ex Manchester City, infatti, ha dovuto lasciare il campo al 31' st della partita vinta ieri contro il Friburgo per 5-0 (con un suo gol): Sané è stato accompagnato in ospedale per essere sottoposto a una risonanza magnetica che ha rilevato un problema nella zona posteriore della coscia sinistra. Il Bayern Monaco in seguito ha comunicato che, dopo gli esami diagnostici, "Sané ha riportato uno strappo muscolare nella parte posteriore della coscia sinistra: questo il risultato degli esami effettuati nel dipartimento di medicina interno". Il giocatore adesso osserverà un periodo di riposo, prima di essere sottoposto a nuovi esami.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA