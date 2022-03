Santos avvisa Italia, in Qatar il Portogallo vuole esserci

LISBONA, 17 MAR - "È il momento di vincere, essere presenti ai Mondiali è l'obiettivo nostro e di tutto un popolo, il resto è meno importante. Ci vorrà concentrazione totale sulle partite che dobbiamo giocare, vogliamo essere in Qatar e trasmetteremo idee chiare in modo che i giocatori possano esprimersi al meglio. È quello che faremo da lunedì. Dobbiamo vincere giovedì 24 e poi la successiva sfida". Lo ha detto il ct del Portogallo Fernando Santos in conferenza stampa commentando le sue convocazioni per gli spareggi mondiali, in cui la Selecçao affronterà il 24 a Oporto la Turchia e poi, se vincerà, Italia o Macedonia del Nord.

