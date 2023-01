Santos prima partita dopo morte Pelé,corona e trono in campo

SANTOS, 15 GEN - Per la prima volta il Santos è tornato in campo dopo la morte del suo simbolo eterno, O Rei Pelé. Ieri sera la squadra in completa tenuta bianca ha affrontato, per il campionato paulista, il Mirassol, i cui giocatori per l'occasione hanno indossato una maglia come quella della Seleçao, gialla con i bordi verdi e che aveva il nome 'Pelè' sul dorso di ogni casacca. Prima della partita sono state proiettate sul campo del Vila Belmiro, in un suggestivo gioco di luci, varie immagini della carriera di Pelè, fra le quali la famosa esultanza dopo il gol nella finale di Messico 1970, poi è stato collocato un trono sul cerchio di centrocampo, e alcuni compagni di squadra di O Rei hanno portato una enorme corona di cartapesta in campo, dirigendosi proprio verso il trono per incoronare quel n.10 che non sarà mai dimenticato. Alcuni calciatori del Santos, a loro volta, hanno giocato con una fascia bianca tra i capelli con la scritta "Pelé eterno". Sulla parte posteriore di ogni maglia, sotto al numero, c'era invece scritto "Obrigado Rei", in portoghese o in altre lingue. Alla fine il Santos ha vinto per 2-1, trascinato dal nuovo acquisto Istvan Mendoza, attaccante colombiano che ha giocato con una maglia con il numero 20, il segno della divisione e poi un 2. Come dire che il risultato era 10, e anche questo è stato un omaggio a O Rei Pelé.

