Sarri: "Il secondo posto della Roma sarebbe una delusione"

ROMA, 13 AGO - "Per me un secondo posto della Roma sarebbe una delusione. Le parole di Mourinho sul mercato della Lazio? Noi non abbiamo speso, ma abbiamo investito. E' la Roma ad aver speso". Lo ha detto nella conferenza stampa del giormo prima della sfida contro il Bologna, Maurizio Sarri, allenatore della Lazio. "Ringrazio Mourinho per la grande fiducia nei miei confronti, spero di accontentarlo", continua Sarri, riferendosi alle parole del portoghese oggi in conferenza stampa ("Hanno speso 39 milioni, sono candidati allo Scudetto?")

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA