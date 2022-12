Scherma: cdm fioretto femminile, vittoria di Alice Volpi

ROMA, 10 DIC - Sorride l'Italfioretto femminile in Coppa del mondo. Nella tappa inaugurale di Belgrado ha trionfato con Alice Volpi e ha centrato un terzo posto con Francesca Palumbo. Volpi, numero due del ranking mondiale, ha battuto 15-12 la coreana Sena Hong e 15-10 la giapponese Yuzuha Takeyama, poi ha vinto i due derby contro Elena Tangherlini e Erica Cipressa col punteggio di 15-6. In semifinale la fiorettista delle Fiamme Oro ha battuto Francesca Palumbo 15-8 raggiungendo così la finale contro la campionessa europea Leonie Ebert. Qui la tedesca si era portata in vantaggio 6-3, ma ha poi subito una rimonta inarrestabile dell'azzurra che ha messo a segno 12 stoccate di fila e si è imposta 15-6. L'anno scorso Alice Volpi era salita sul podio di Coppa del Mondo quattro volte sulle sei tappe svolte, vincendone ben tre: quest'anno un nuovo inizio che parte nel migliore dei modi. Terza un'ottima Francesca Palumbo, che ha prima sconfitto 15-12 la coreana Yeongji Joo e, nei 32, l'ha spuntata alla priorità 10-9 sull'inglese Carolina Stutchbury. La potentina dell'Aeronautica Militare ha poi messo a segno un 15-8 sulla coreana Hye Mi Oh e, ai quarti, ha ripreso e vinto 14-12 l'assalto decisivo per l'accesso in semifinale contro la polacca Julia Walczyk Klimaszyk. Giunta tra le migliori quattro ha poi perso 15-8 contro Volpi, ma ha meritatamente raggiunto l'obiettivo podio che le mancava esattamente da un anno.

