Scherma: Cdm fioretto uomini; Italia terza a Tokyo

ROMA, 11 DIC - Dopo il trionfo di Tommaso Marini nella gara individuale, l'Italia ha chiuso la tappa della Coppa del Mondo di fioretto maschile a Tokyo salendo sul terzo gradino del podio nella prova a squadre. La formazione del CT Stefano Cerioni, in pedana con il quartetto campione mondiale in carica composto da Daniele Garozzo, Alessio Foconi, Guillaume Bianchi e appunto il vincitore di ieri Tommaso Marini, si è presa la piazza di bronzo battendo per 45-38 la Francia. Per il team azzurro, dopo il secondo posto del debutto un mese fa a Bonn, una terza posizione che sa di conferma, sul podio e ai massimi livelli.

