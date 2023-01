Scherma: Daniele Garozzo e Giorgio Avola in Coppa del Mondo

Al mattino la specialistica al Policlinico di Tor Vergata nel reparto di Medicina dello Sport e al pomeriggio gli allenamenti a Frascati nella sua sala di scherma col suo maestro Fabio Galli. Le giornate di Daniele Garozzo, acese, oro e argento olimpico di fioretto, dopo la laurea in medica conseguita nel 2022 con il massimo dei voti, sono scanditi da questi ritmi incessanti, che però non tolgono il sorriso e soprattutto l’entusiasmo a questo straordinario campione dello sport italiano.

Pubblicità

Daniele Garozzo con il suo maestro Fabio Galli



Da sabato Daniele Garozzo sarà impegnato in Coppa del Mondo nella “classicissima” del fioretto in programma a Parigi e su una pedana così prestigiosa è pronto a regalarsi il primo podio individuale della stagione dopo quelli a squadra ottenuti nel 2022.

«Dalle 8 alle 14 sono impegnato nella specialistica al Policlinico dell’Università di Tor Vergata nel reparto di Medicina dello Sport diretto dal prof. Ferdinando Iellamo - ci dice Daniele Garozzo che a Parigi sarà affiancato in azzurro dall’altro campione siciliano: il modicano Giorgio Avola - e poi di corsa il ritorno in palestra a Frascati dove mi alleno fino a sera. Questo il programma dell’ultimo periodo, interrotto solo quando sono in raduno con la nazionale come è successo la settimana scorsa a Jesi».

Il modicano Giorgio Avola (Fiamme Gialle) e l'acese Daniele Garozzo (Frascati Scherma)



«È stato uno stage proficuo - continua Daniele Garozzo che a settembre ha lasciato le Fiamme Gialle e adesso difende i colori di Frascati - che mi permette di guardare con fiducia alla due giorni francese su una delle pedane più prestigiosa della Coppa del Mondo. Parto per fare bene e non mi nascondo: dopo tre secondi posti e tre quinti posti mi piacerebbe vincere, ma non sarà facile. Poi, domenica ci sarà la prova a squadre e con Alessio Foconi, Guillame Bianchi e Tommaso Marini non vogliano farci sfuggire il podio come è già successo nelle prime due prove di Coppa del Mondo a Bonn e Tokyo».

Il maestro Eugenio Migliore e Giorgio Avola



Si comincia domani con le eliminatorie che Daniele Garozzo non farà visto che al momento è il numero 6 del ranking mondiale e quindi ammesso di diritto al tabellone principale di sabato, mentre Giorgio Avola (Fiamme Gialle) allievo del maestro Eugenio Migliore è 17°, a meno di defezioni dell’ultimo momento, dovrà passare dai gironi di qualificazione. «Se dovesse accadere - aggiunge Daniele Garozzo - non sarà un problema perchè in questo momento Giorgio è in grande forma e sono certo che saprà superare agevolmente le eliminatorie per ritrovarci poi tutti insieme sabato nel tabellone principale».

Il modicano Giorgio Avola



A Parigi in pedana anche le fiorettiste azzurre capitanate da Alice Volpi che è la fidanzata di Daniele Garozzo, mentre a Tunisi è in programma la prova di Coppa del Mondo di sciabola.

Daniele Garozzo e la fidanzata Alice Volpi in pedana a Parigi in Coppa del Mondo

Approfondimenti sul giornale in edicola oggi

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA