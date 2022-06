ROMA, 21 GIU - Medaglia di bronzo per l'Italia agli Europei di scherma, in corso ad Antalya, in Turchia, nella spada femminile. La squadra azzurra formata da Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Alberta Santuccio e Federica Isola è stata dominata in finale dal team della Francia che si porta a casa l'oro con il punteggio di 43-30.

