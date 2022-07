Scherma, il catanese Daniele Garozzo campione del mondo nel fioretto a squadre

L’Italia del fioretto maschile si è laureata campione ai Mondiali di scherma in corso al Cairo, battendo in finale gli Stati Uniti col punteggio di 45-40. Dopo il trionfo dalle fiorettiste ieri, Daniele Garozzo, Tommaso Marini, Alessio Foconi e Guillaume Bianchi sono riusciti a dare il secondo oro alla spedizione azzurra in Egitto e a portare a otto il totale delle medaglie, con quattro argenti e due bronzi.

I ragazzi del ct Stefano Cerioni avevano saltato il turno da 64 in quanto testa di serie numero 1 e hanno debuttato ieri con il successo contro l’Uzbekistan 45-31, per poi avere la meglio anche sul Brasile 45-17. Poi hanno conquistato la semifinale dopo avere battuto 45-31 la Corea e poi, in semifinale, hanno superato il Giappone 45-33 e si sono presi la rivincita contro i nipponici che ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 li eliminarono ai quarti di finale. È dal 2013 che il fioretto maschile italiano va sempre a medaglia nella rassegna iridata. Gli azzurri hanno conquistato il titolo nel 2013-2015-2017-2018 e ora nel 2022 e il bronzo nel 2014 e 2019.

