Scherma: nel weekend al via Coppa Mondo Assoluti con 60 azzurri

ROMA, 08 NOV - C'è un 'super weekend' a tenere a battesimo la stagione 2022/2023 della Coppa del Mondo Assoluti per la scherma italiana, con 60 azzurri in pedana. Ben cinque delle sei specialità olimpiche (eccezion fatta per il fioretto femminile, che partirà a dicembre) debutteranno tra il 10 e il 13 novembre, ciascuna con gare individuali ed a squadre: ad Algeri saranno di scena sciabolatori e sciabolatrici, a Tallinn toccherà alle spadiste, mentre gli spadisti esordiranno a Berna. A Bonn saranno invece impegnati i fiorettisti. Menu ricchissimo, dunque, per il primo appuntamento della stagione che condurrà, da aprile del prossimo anno, all'inizio della qualifica olimpica per i Giochi di Parigi 2024 e verso il Mondiale di Milano in programma a luglio 2023. Obiettivi importantissimi per le Nazionali azzurre, che approcciano la nuova avventura nel circuito di Coppa del Mondo forti degli eccellenti risultati arrivati la scorsa estate prima nell'Europeo da record di Antalya e poi nella kermesse iridata del Cairo.

