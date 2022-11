Scherma: sei siciliani in Coppa del Mondo

Il 2023 sarà un anno particolare per la scherma italiana attesa dalle qualificazioni olimpiche verso i Giochi di Parigi 2024, Europei e Mondiali. Lo sanno bene i big azzurri impegnati da venerdì nel primo fine settimana dedicato alla Coppa del Mondo e lo sanno bene Daniele Garozzo, il campione olimpico di fioretto chiamato a riconfermarsi ad alti livelli insieme al modicano Giorgio Avola e nella spada la doppia iridata Rossella Fiamingo affiancata dall'altra etnea Alberta Santuccio e al maschile da Enrico Garozzo (è il fratello di Daniele) e dal giovane Gianpaolo Buzzacchino.

Alberta Santuccio (Gs Fiamme Oro)

Giorgio Avola (Gs Fiamme Gialle)

«Lunedì prossimo al Coni - ci dice il “dottore” Daniele Garozzo - riceverò il quinto Collare d’Oro, il massimo riconoscimento sportivo e non è stato un caso visto che per arrivarci serve allenarsi sempre al top come sto continuando a fare per farmi trovare pronto al primo appuntamento con la Coppa del Mondo».

Daniele Garozzo (Frascati Scherma)

L'acese Daniele Garozzo e il modicano Giorgio Avola saranno impegnati nella prova di Coppa del Mondo di fioretto maschile che scatterà domani a Bonn, ma i due campioni siciliani andranno in pedana direttamente sabato nel tabellone principale, visto che occupano rispettivamente il 5° e il 14° posto. Domenica Daniele Garozzo prenderà parte anche alla prova a squadre con Marini, Foconi e Bianchi.

Da Bonn a Tallinn in Estonia dove da venerdì tocca alle spadiste fare l’esordio in Coppa e sarà in gara con la Fiamingo anche l’altra etnea Alberta Santuccio con le due formidabili etnee, che entreranno direttamente in scena sabato e poi domenica saranno impegnate nella prova a squadre. «Sono pronta - ci dice Rossella Fiammingo, allieva del maestro Giovanni Sperlinga che allena da sempre la doppia iridata alla palestra Methodos di Battiati - si riprende sabato con le gare individuali di Coppa del Mondo e poi domenica faremo la gara a squadre. Un esordio importante visto che saremo in tantissime in pedana visto che a Tallinn iniziano i test nell’attesa della qualifica olimpica che partirà ad aprile>.

Alberta Santucio, Rossella Fiamingo, Enrico Garozzo.

Rossella Fiamingo vuole continuare a vincere e soprattutto volare nel 2024 ai Giochi di Parigi insieme al fidanzato, il campione del nuoto Greg Paltrinieri. «Ognuno ha le sue sfide - ha sottolineato Rossella - ma abbiamo gli stessi obiettivi e pensiamo alla felicità comune».

Gregorio Paltrinieri e Rossella Fiamingo, coppia d'oro dello sport italiano

Lo spadista acese Enrico Garozzo (Cs Carabinieri) Rossella Fiamingo (Cs Carabinieri)

Rossella Fiamingo n° 5 del ranking e Alberta Santuccio, n° 8 sono pronte a cominciare alla grande questa nuova stagione, come lo sono anche gli spadisti che in contemporanea saranno impegnati a Berna. In azzurro il veterano Enrico Garozzo, che dovrà partire venerdì dalle qualificazioni visto che parte da n° 102 del ranking e con lui ci sarà anche il giovane etneo Gianpaolo Buzzacchino, n° 104, tra gli autorizzati dalla Federscherma per Berna.

Gianpaolo Buzzacchino (Fiamme Oro)

