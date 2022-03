Sci: 2/a prova Courchevel a Cochran-Siegle, Innerhofer 5/0

COURCHEVEL, 15 MAR - Lo statunitense Ruan Cochran-Siegle, con il tempo di 1'62"87, è stato il più veloce nella seconda e ultima prova in vista della discesa di domani a Courchevel (Francia) per le Finali della Coppa del mondo di sci alpino. Alle sue spalle gli austriaci Daniel Hemersberger (+0,17) e Vincent Kriechmayr (+0,33). Per l'Italia il migliore è stato Christoph Innerhofer, 5/0 con un ritardo di 95 centesimi. Poi, ci sono Matteo Marsaglia sesto (+0,98) e Dominik Paris in ritardo di un 1"27.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA