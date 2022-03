Sci: 2/a prova discesa Courchevel a Siffrin, Goggia indietro

COURCHEVEL, 15 MAR - La statunitense Mikaela Shiffrin in 1.27.39 è stata la più veloce 1.28.14 nella seconda ed ultima prova in vista della discesa di domani a Courchevel per le Finali di coppa del mondo. Dietro di lei la Svizzera Corinne Suter (+0,75) e la francese Romane Miradoli (+O.94). Il tutto in una giornata di gran caldo con neve difficile e molto molle che ha costretto a interruzioni per tentare di compattarla . Per l'Italia la migliore è stata Elena Curtoni, settimo tempo con un ritardo di un secondo e 23 centesimi. Poi - mentre non ha finito la prova Nadia Delago- c'è Federica Brignone 10 con un secondo e 51 centesimi di distacco. Solo 15 / 0 tempo e con salto di portaper Sofia Goggia, in ritardo di 1 secondo e 94 centesimi. Ancora più indietro Marta Bassino con un ritardo di due secondi e 20. Nell'ultima discesa stagionale di domani l'azzurra Goggia punta a vincere la sua terza coppa del mondo in questo disciplina dopo quelle del 2018 e del 2021.

