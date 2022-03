Sci: Alexander-Hintermann vittoria per due in discesa1 Kvitfjell

Kvitfjell (Norvegia), 4 mar - Vittoria per due nella pazza prima discesa di cdm di Kvitfjell a causa del sole che ha progressivamente velocizzato il tracciato. Hanno vinto ex aequo in 1.44.42 lo svizzero Niels Hintermann, pettorale 17 e secondo successo in carriera, e lo sconosciuto canadese di 24 anni Alexander Cameron, mai un podio sinora, piombato a sorpresa sul gradino piu' alto con il proibitivo pettorale 39, praticamente un record. Miglior azzurro Guglielmo Bosca, 9/o in 1.45-10 con il pettorale 48. Dominik Paris ha invece chiuso 10/o in 1.45.12 .seguito a Nicolò Molteni in 14/a posizione in 1.45.33 con il pettorale 54. Paris e' apparso un po' scomposto in gara dopo che al via ha dovuto riagguantare il bastoncino sinistro che non aveva impugnato bene. Poi per l'Italia decisamente piu' indietro ci sono Matteo Marsaglia 31/o in 1.45.88, Mattia Casse 38/o in 1.46.10, Christof Innerhofer 43/o. Ritardi ancor più' alti per Pietro Zazzi ed Emanuele Buzzi.in 1. Domani seconda discesa a Kvitfjell e penultima stagionale con la corsa per la conquista della coppa di libera sempre piu' aperta con il norvegese Aleksande Kilde al comando con 490 punti davanti allo svizzero Beat Feuz con 487 Paris e' 5/o con 382 punti e dunque aritmeticamente ancora in corsa per il successo.

