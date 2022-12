ALTA BADIA (BOLZANO), 10 DIC - Il controllo della neve da parte dei tecnici della Fis ha dato esito positivo ed è così arrivato il via libera alle gare maschili della Coppa del mondo di sci alpino in Alta Badia. Nella località altoatesina sono in programma due slalom gigante il 18 e 19 dicembre sulla famosa pista Gran Risa.

