Sci:Bassino è seconda nel gigante1 a Kranjska, vince Grenier

KRANJSKA GORA, 07 GEN - Ancora un podio - il quinto in serie stagionale- per l'azzurra Marta Bassino 2/a in 1.55.38 nel primo gigante di Kanjska Gora: Il pettorale rosso di leader di disciplina e' sempre più' suo. Ha vinto a sorpresa la canadese Valerie Grenier in 1.55.01- prima vittoria e primo podio in carriera a 26 anni - riportando per la prima volta dal 1974 al successo in gigante una canadese. Allora si tratto' di Kathy Krainer. Terza la slovacca Petra Vhlova in 1.55.41 mentre Federica Brignone e' arrivata di nuovo quarta in 1.55.54. La statunitense Mikaela SHiffrin in 1.56.34 e' invece finita solo 6/a rinviando cosi' la conquista del record assoluto di 82 vittorie. Per l'Italia in classifica anche l'altoatesina Elisa Platino 23/a in 1.58.13 e la veneta Asja Zenere 28/a in 1.59.05. Domani a Kranjska gora ancora un gigante.

