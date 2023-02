Sci: Brignone, cominciare Mondiali così è il top

ROMA, 06 FEB - "Cominciare i Mondiali così è il top. Ora non mi diranno più 'nel tuo palmares manca una medaglia d'oro', ma soprattutto sono molto soddisfatta della mia performance. Anche per questo mi sono commossa e non mi capita spesso...". Così l'azzurra Monica Brignone alla Rai sentita dalla Rai ancora prima dell'ufficialità della vittoria nella combinata femminile, prima prova dei Mondiali di sci. "Nelle altre edizioni non ero mai al meglio, ora invece mi sento al 100%. Ero carica e sono riuscita a fare quello che s - ha proseguito -. Oggi mi ero ripromessa di tirare fuori la slalomista che è in me e ci sono riuscita".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA