Sci: cdm; azzurro Casse 3/o in discesa Val Gardena, vince Kilde

SELVA DI VAL GARDENA, 17 DIC - Primo podio in carriera per l'azzurro Mattia Casse che a 32 anni ha fatto la gara della vita nella seconda discesa di cdm di Val Gardena, terzo. In 2.02.77. Ennesimo successo invece - il 17/o in carriera - del norvegese Aleksander Kilde che in 2.02.35 ha vinto per la quinta volta tra le Dolomiti , 100/a gara di coppa del mondo nella localita' ladina dopo la cancellazione per maltempo del superG di venerdi'. Alle sue spalle in 2.02.70 il veterano francese di 41 anni Johan Clarey , sempre a caccia del suo primo successo. Lo svizzero Marco Odermatt, 6/o in 2.03.27, per la prima volta in questa stagione e' invece rimasto giu' dal podio. Per l'Italia la bella sopresa del piemontese Casse, che finalmente ha fatto bene una intera gara e non solo alcuni tratti, copre pero' solo in parte la crisi profonda della squadra azzurra. Dopo Casse come migliore in classifica c'e' infatti, ma addirittura dopo la 30/a posizione e dunque senza punti, il veterano Christof Innerhofer - 38 anni proprio oggi - in 2.04.38:. E poi, ancor più' nelle retrovie, Matteo Marsaglia in 2.04.42, Guglielmo Bosca in 2.04.71 , Florian Schider in 2.0.96 Nicolo' Molteni in 2. 05.70, Federico Simoni in 2.05.91. La situazione piu' preoccupante e' pero' quella dell'asso azzurro Dominik Paris che non ha di certo ancora risolto i propri problemi: dopo troppi errori ha chiuso solo in 2.04.57. Bisogna comunque aspettare le prossime gare veloci postnatalizie di Bormio per capire davvero le reali condizioni e le prospettive dell'italiano: sulla pista Stelvio Domme ha ottenuto infatti ben sette dei suoi 21 successi. Si e' gareggiato sull'intero tracciato della Saslong in condizioni perfette ed un sole che ha progressivamente velocizzato un po' il tracciato a favore degli atleti con il pettorale piu' alto. Ora rapida trasferta nella vicina Val Badia per i due gigante di domani e lunedi' sulla famosa Gran Risa.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA