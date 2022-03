Sci: cdm; Brignone 2/a in gigante Lenzerheide, vince Worley

LENZERHEIDE, 06 MAR - Nello slalom gigante di cdm di Lenzerheide ancora un podio, il 48/o, per l' azzurra Federica Brignone 2/a in 2.02.64 ed autrice di una splendida seconda manche con il miglior tempo assoluto. Ha vinto la francese Tessa Worley in 2.02.35 e 16/o successo in carriera. Terza la svedese Sara Hector in 2.02.65. Per l'Italia in classifica anche le lombarde Roberta Melesi in 2.06.01 ed Elena Curtoni in 2.06.04, con la prima che nella seconda manche ha guadagnato sette posizioni e la seconda che ne ha perse dieci. La gara e' stata interrotta per il brutto incidente della slovena Meta Hrovat, 4/a dopo la prima manche, che ha inforcato ad alta velocita' con la gamba destra nella seconda. La prossima tappa di cdm e' ad Aare, in Svezia: venerdi' gigante e sabato slalom speciale.

