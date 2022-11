ROMA, 23 NOV - Gli organizzatori e la Fis hanno deciso di cancellare la seconda prova della discesa libera sulla Mens' Olympic di Lake Louise in Canada in programma per oggi, per risparmiare un po' le gambe degli atleti e per proseguire con l'ultima prova nella giornata di domani e quindi dare avvio al programma delle competizioni.

