Sci: cdm; Curtoni seconda nel SuperG di St. Moritz

SAINT MORITZ, 18 DIC - Dopo la vittoria nella discesa di venerdì, per l'azzurra Elena Curtoni è arrivato anche un eccellente secondo posto in 1.13.74 nel superG di cdm di St. Moritz sulla pista Corviglia che tanto le piace. Per lei è il decimo podio individuale. Inoltre la valtellinese dopo due gare indossa ora il pettorale rosso di leader di superG con 120 punti. In 1.13.62 è invece tornata a vincere anche in questa disciplina l'americana Mikaela Shiffrin, al 77/o successo in carriera. Terza in 1.14.02 la francese Romane Miradoli. Per l'Italia buona prova per Sofia Goggia, quinta, nonostante la sua mano fratturata e ancora parecchio gonfia tagione.

