Sci: cdm; gigante Lenzerheide, in testa Hector con Brignone 5/a

LENZERHEIDE, 06 MAR - La svedese Sara Hector, oro a Pechino, e' al comando in 1.01.11 dopo la prima manche del gigante di cdm di Lenzerheide. Dietro di lei la statunitense Mikaela Shiffrin in 1.01.22 e la francese Tessa Worley in 11.01.27. Miglior azzurra e' Federica Brignone 5/a in 1.02.11 mentre Marta Bassino, come altre atlete, e' scivolata fuori sul ripido muro iniziale. fuori anche la slovacca Petra Vhlova che perde cosi' altri punti nella corsa contro Shiffrin per la conquista dalla coppa del mondo . Per l'Italia - dopo la prova delle prime migliori trenta al via - c'è poi Elena Curtoni 10/a in 102.77 Seconda manche alle ore 13.30

