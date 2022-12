Sci: cdm, Goggia 2/a nella prima prova a Saint Moritz

SAINT MORITZ, 14 DIC - Sofia Goggia, reduce dalle due vittorie di Lake Louise, in 1.30.12 ha ottenuto il secondo miglior tempo nella prima prova cronometrata in vista delle due discese di venerdì e sabato a Saint Moritz, seguite domenica da un superG. La migliore è stata la statunitense Isabella Wright in 1.29.80. Terza l'austriaca Christina Hager in 1.30.39. Per l'Italia - su una pista che negli ultimi anni ha dato grandi soddisfazioni alle azzurre - da segnalare l'ottavo tempo di Federica Brignone in 1.31.45. Domani ultima prova.

