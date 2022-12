Sci: cdm; Kilde domina ultima prova Bormio, ma Casse è 2/o

BORMIO, 27 DIC - Il norvegese Aleksander Kilde in 1.56.27 è stato il più veloce nella seconda ed ultima prova in vista della discesa di cdm di domani sulla difficilissima pista Stelvio di Bormio. Ma subito alle sue spalle - reduce dal primo podio in carriera ottenuto in val Gardena- c'è il piemontese Mattia Casse in 1.57.40. Terzo tempo per l'austriaco Matthias Mayer in 1.57.85. Tempi alti e non significativi invece per Dominik Paris (1.59.60) e Christof Innerhofer (2.01.64) che però era stato il più veloce nella prima prova.

