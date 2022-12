Sci: cdm; Kilde vince anche superG Beaver Creek,azzurri indietro

BEAVER CREEK, 04 DIC - Dopo il successo di sabato in discesa, il norvegese Aleksander Kilde ha vinto anche il superG di cdm di Beaver Creek. Per lui è la vittoria n.15 in carriera. Alle sue spalle ancora una volta il suo gran rivale svizzero Marco Odermatt che ha chiuso in 1.10.93. I due si stanno marcando stretti in classifica generale: Odermatt 420 punti e Kilde 380. In 1.11.03 terzo posto in questo superG per il redivivo francese Alexis Pinturault. Per l'Italia - su un tracciato molto veloce ed estremante difficile lungo la famosa pista Bird's of Prey - ancora delusioni. Basti dire che il migliore è stato Mattia Casse, 19/o in 1.12.32. Dominik Paris - mai competitivo ed apparso anche in questa gara sciare senza scioltezza, poco centrale sugli sci e quasi imballato - ha chiuso al 30/o posto, preceduto da Guglielmo Bosca, mentre il veterano Christof Innerhofer è scivolato oltre la 40/a posizione con Matteo Franzoso. La prima trasferta nordamericana della coppa del mondo uomini si è chiusa con questo superG. Ce ne sarà per la prima volta una seconda, negli USA, a fine febbraio. Ora si torna in Europa, in Francia, per un gigante ed uno speciale sabato e domenica in Val d'Isere.

