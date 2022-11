Sci: cdm; Kilde vince discesa Lake Louise, azzurri indietro

LAKE LOUISE, 26 NOV - A Lake Louise, nella prima discesa della stagione, si è imposto in 1.47.98 il norvegese Aleksander Kilde, 30 anni e 14/a vittoria in carriera. Secondo in 1.48.04 l'austriaco Daniel Hemetsberger e terzo in 1.48.08 lo svizzero Marco Odermatt. Dominik Paris è caduto senza danni dopo aver perso uno sci per l'apertura di un attacco e il miglior azzurro è stato il veterano Christof Innerhofer. L'altoatesino è sceso con visibilità precaria proprio quandole nuvole hanno coperto il sole: ha chiuso 17/o in 1.49.79. Poi più indietro ci sono Mattia Casse in 1.49.97, Niccolo' Molteni in 1.50.31, Matteo Marsaglia in 1.50.42 e Guglielmo Bosca in 1.50.80. Domani a Lake Louise tocca al superG.

