Sci: cdm; Kristoffersen vince gigante 1 a Kranjska

KRANJSKA GORA (SLOVENIA), 12 MAR - Il norvegese Henrik Kristoffersen - 27 anni e 27/a vittoria in coppa - in 2.18.28 ha vinto il primo gigante di Kranjska Gora. Dietro di lui il suo giovane connazionale Lucas Braathen in 2.18.61. Terzo lo svizzero Marco Odermatt in 2.18.28 che con due gare di anticipo ha vinto la coppa di gigante ed avanza anche nella corsa verso la conquista della grande coppa del mondo. Miglior azzurro ancora una volta il trentino Luca De Aliprandini che ha chiuso sesto in 2.19.09. Per l'Italia in classifica anche il neo vicecampione mondiale juniores Filippo Della Vite 21/o in 2.20.89, Hannes Zingerle 23/o in 2.20.93 e Giovanni Borsotti 24/o in 2.21.13. Domani a Kranjska ancora un gigante, ultima gara prima delle Finali della prossima settimana in Francia.

