Sci: cdm: nel gigante in testa sloveno Kranjec, azzurri indietro

ALTA BADIA (BOLZANO), 18 DIC - Lo sloveno Zan Kranjec in 1.18.49 è al comando dopo la prima manche dello slalom gigante di cdm di Alta Badia. Seguono i norvegesi Henrik Kristoffersen in 1.19.09 e Lucas Braathen in 1.19.22. In forte ritardo, 9/o in 1.19.91, lo svizzero Marco Odermatt, leader della classifica generale e da più di un anno dominatore del gigante. Dopo la prova dei primi quaranta atleti al via - fuori subito Giovanni Borsotti - il migliore degli italiani è il trentino Luca De Aliprandini, che ha chiuso però con un forte ritardo, 20/o in 1.21.38. De Aliprandini ha comprensibilmente voluto fare una gara prudente in questo terzo gigante stagionale dopo essere uscito già nelle manche iniziali dei primi due. Alle sue spalle Filippo Della Vite, 21/o in 1.2162, mentre ancora più indietro è finito Simon Maurberger in 1.22.91, escluso dalla seconda manche. La famosa pista Gran Risa, tutta in ombra nella prima manche, anche quest'anno si è rivelata molto impegnativa, con un tracciato parecchio angolato. Seconda manche alle 13,30.

