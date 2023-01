Sci: cdm; Paris 6/o nella prima prova di discesa a Wengen

WENGEN, 10 GEN - Lo svizzero Stefan Rogentin ha fatto registrare il miglior tempo nella prima prova cronometrata della discesa del Lauberhorn, a Wengen. La partenza è stata abbassata a quella della combinata, a causa dei lavori per rimuovere la neve caduta nella notte, nella parte alta del tracciato. Rogentin ha fissato il crono sul tempo di 1'46″40, per 21 centesimi meglio del francese Johan Clarey e per 58 prima rispetto a norvegese Aleksander Aamodt Kilde. Buona prova per Dominik Paris, che ha staccato il sesto tempo a 74 centesimi da Rogentin. Christof Innerhofer è 12/o con 1″19 di ritardo dal leader, mentre 26/o è Matteo Marsaglia a 1″85. 36/o Florian Schieder con 2″28 di svantaggio. Fuori dopo pochi metri Mattia Casse. Oltre i 4 secondi il distacco accusato da Nicolò Molteni e Guglielmo Bosca. Il week-end del Lauberhorn proseguirà con le prove di mercoledì e giovedì,. venerdì,l si correrà il superG, seguito dalla storica discesa di sabato e dallo slalom di domenica.

