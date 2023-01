Sci: cdm; Shiffrin guida gigante Plan de Corones,Bassino 3/a

PLAN DE CORONES, 25 GEN - Dopo la sua strepitosa vittoria n. 83 di ieri, la statunitense Mikaela Shiffrin in 1.00.56 e' nettamente al comando anche dopo la prima manche del secondo gigante di cdm di Plan de Corones. Secondo tempo in 1.01.07 per la svedese Sara Hector mentre l'azzurra Marta Bassino e' buona terza in 1.01.21. Per l'Italia c'è' ancora il quinto tempo di Federica Brignone in 1.01.46. Poi, dopo la prova delle prime 31 atlete, la vicentina Asja Zenere ha chiuso in 1.03.03 a caccia della qualifica per la manche decisiva. Con un po' di foschia ad offuscare il sole, la pista Erta si e' rivelata complicata soprattutto all'attacco del ripidissimo muro in una porta con una lunga curva a sinistra in contropendenza che buttava fuori linea costringendo molte atlete a difficili recuperi. Seconda manche alle 13,30.

