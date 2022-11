Sci: cdm; Shiffrin vince slalom Levi

LEVI, 19 NOV - La campionessa Usa Mikaela Shiffrin - 75/o successo in carriera e 49/o in speciale - ha vinto lo slalom speciale di cdm di Levi con il tempo di 1.51.25. Dietro di lei la svedese Anna Swenn Larsson in 1.51.41 e la slovacca Petra Vlhova in 1.51.45. L'unica azzurra in gara nella seconda manche classifica, la piemontese Anita Gulli, vittima di un errore e' ultima ed in forte ritardo (2.11.87). Domani nella localita' finlandese si gareggera' ancora in slalom speciale.

