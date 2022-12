Sci: cdm; slalom Sestriere, in testa Vlhova e Della Mea 9/a

SESTRIERE, 11 DIC - La slovacca Petra Vhlova in 58.51 è al comando della prima manche dello slalom speciale di cdm di Sestriere. Dietro di lei la svizzera Wendy Holdener in 58.75 e la statunitense Mikaela Shiffrin in 58.84. Buona la prova delle italiane sulle nevi di casa nella disciplina in cui c'è una squadra completamente da ricostruire. Miglior azzurra è stata la friulana Lara Della Mea, ottima 9/a in 1.00.14 con il pettorale 38 e prima italiana al via. Si sono classificate per la seconda manche anche Anita Gulli, 22/a in 1.01.05 con il pettorale 47, Vera Tchurtschenthaler, 25/a in 1.01.29 con il pettorale 39, e Lucrezia Lorenzi 27/a in 1.01.44 con il pettorale 45. Fuori tempo massimo invece Beatrice Sola in 1.02.22, mentre Marta Rossetti non ha concluso la gara. Classificata per la seconda manche - 30/o in 1.01.53 - anche l'italiana di 16 anni Lara Colturi che scia per l'Albania.

