Sci: Cdm; Yule vince slalom Campiglio, azzurri indietro

MADONNA, 22 DIC - Lo slalom speciale di cdm di Madonna di Campiglio dallo svizzero Daniel Yule in 1.37.67: per lui e' il quinto successo in carriera ma il terzo a Campiglio. Secondo il norvegese Henrik Kristoffersen in 1.37.75 e terzo il tedesco Linus Strasser in 1.37.85. Per l'Italia non e' stata certamente una gara esaltante, su una pista del Canalone Miramonti dal fondo duro e compatto che ha retto bene per il progressivo abbassamento delle temperature ma con pali delle porte saltati con troppa frequenza al passaggio degli atleti. Due gli azzurri in classifica: il migliore e' stato il lombardo Tommaso Sala, 13/o in 1.39.00 . Poi c'è' il veterano Guliano Razzoli - oro olimpico a Vancouver 2010 - che, a corto di allenamento per un'ernia alla schiena, e' andato comunque a punti: 18/o in 1.39.53. La Coppa del mondo uomini osserva ora una brevissima pausa natalizia restando comunque in Italia . Si riparte la prossima settimana a Bormio con una discesa ed un superG il 28 ed il 29 dicembre. Sara' un test fondamentale soprattutto per l'azzurro Dominik Paris, assolutamente deludente in questo inizio di stagione. Ma la massacrante Stelvio di Bormio e' la sua pista preferita tanto che vi ha vinto per ben sette volte.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA